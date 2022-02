https://it.sputniknews.com/20220225/le-sanzioni-ue-contro-la-russia-dovrebbero-essere-annullate-lo-dice-il-capo-del-partito-tedesco-afd-15302392.html

Le sanzioni UE contro la Russia dovrebbero essere annullate, lo dice il capo del partito tedesco AfD

Le sanzioni UE contro la Russia dovrebbero essere annullate, lo dice il capo del partito tedesco AfD

Tino Chrupalla, co-presidente del partito di destra tedesco AfD, ha chiesto la revoca di tutte le sanzioni economiche europee contro la Russia, sottolineando...

Il politico ha osservato che in questi giorni la fine degli scontri militari in Ucraina dovrebbe essere l'obiettivo prioritario della Germania.Il funzionario ha anche affermato che tutti i contatti diplomatici con la Russia dovrebbero essere aperti, che i conflitti possono essere risolti solo al tavolo dei negoziati.Giovedì, Kiev ha interrotto le relazioni diplomatiche con Mosca, mentre il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha affermato che ci sarà una "rottura completa" nelle relazioni USA-Russia, se i russi continueranno in questo modo. Allo stesso tempo, l'UE e il Regno Unito hanno introdotto sanzioni contro Mosca, facendo riferimento alll'operazione in Ucraina.La situazione in Ucraina si è deteriorata negli ultimi giorni, quando le forze di Kiev hanno bombardato il territorio delle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, provocando evacuazioni di massa. Giovedì, la Russia ha lanciato un'operazione militare speciale in Ucraina per fermare il conflitto. Il presidente Putin ha affermato che il passo è stato compiuto per proteggere la popolazione del Donbass, osservando che l'obiettivo dell'operazione è la smilitarizzazione e la denazificazione dell'Ucraina.

