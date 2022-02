https://it.sputniknews.com/20220225/la-russia-reagisce-allespulsione-del-diplomatico-n-2-dagli-stati-uniti-15301518.html

La Russia reagisce all'espulsione del diplomatico n. 2 dagli Stati Uniti

Giovedì, gli Stati Uniti hanno annunciato la decisione di espellere Trepelkov, in risposta all'espulsione del vice capo della missione statunitense Bart Gorman."Abbiamo fatto molti sforzi per fermare l'escalation imposta dagli americani. Abbiamo esortato il Dipartimento di Stato a riconsiderare la sua posizione per evitare uno scambio di colpi. Tuttavia, abbiamo dovuto affrontare un rifiuto categorico, accompagnato dalla minaccia di arrestare il nostro diplomatico se fosse rimasto anche solo un giorno in più a Washington", ha aggiunto l'ambasciatore.Giovedì mattina, il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato l'inizio di un'operazione militare speciale per smilitarizzare l'Ucraina, dopo che le repubbliche separatiste della regione del Donbass hanno chiesto assistenza per respingere gli attacchi delle forze ucraine.In un recente discorso televisivo, il presidente Putin ha affermato che le circostanze "richiedono da parte nostra un'azione decisa e immediata". Secondo il presidente russo, tutta la responsabilità dello spargimento di sangue ricadrà sul regime al potere in Ucraina.I paesi occidentali hanno ferocemente condannato l'operazione militare russa e hanno aumentato la pressione delle sanzioni sul governo russo.

