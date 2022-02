https://it.sputniknews.com/20220225/i-senza-vaccino-in-italia-scendono-sotto-i-5-milioni-di-cui-12-milioni-sono-ultracinquantenni-15308145.html

I senza vaccino in Italia scendono sotto i 5 milioni, di cui 1,2 milioni sono ultracinquantenni

I senza vaccino in Italia scendono sotto i 5 milioni, di cui 1,2 milioni sono ultracinquantenni

Le dosi di vaccino somministrate agli italiani sono in calo, meno di un milione nell'ultima settimana, secondo i dati. 25.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-25T15:53+0100

2022-02-25T15:53+0100

2022-02-25T15:53+0100

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/12866235_0:125:3198:1924_1920x0_80_0_0_330b8c8cf9f0c2867ea033ad4c54a760.jpg

Scendono sotto i 5 milioni gli italiani al di sopra dei 5 anni di età che ancora risultano essere senza alcuna dose di vaccino anti-Covid.A voler essere precisi, sono 4.847.910. Tra questi, gli ultracinquantenni non ancora protetti contro il coronavirus sono 1 milione e 282mila.La settimana scorsa ammontavano a rispettivamente 5 milioni e 1,3 milioni. Continua ad erodersi, dunque, anche se lentamente, lo zoccolo duro dei non vaccinati.I dati emergono dal bollettino settimanale della struttura del commissario di Francesco Figliuolo, che li ha da poco diffusi.La fascia d'età dove sono più numerosi i non vaccinati è quella pediatrica, dove sono 1.615.397, e pari al 44% del totale dei bambini tra i 5 e gli 11 anni.Scendono sotto il milione le vaccinazioni complessive somministrate nell'ultima settimana: sono state 929.250, con una media di 132mila somministrazioni al giorno.Campagna vaccinale in Italia, i dati aggiornatiRiportiamo qui di seguito i dati aggiornati della campagna vaccinale in Italia, che comunque prosegue.Per quanto riguarda la fascia 5 - 11 anni ecco i dati:

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia