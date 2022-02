Giorno 2 dell'operazione russa: residente di Donetsk ferito da bombardamenti ucraini - Aggiornamenti

Giovedì, la Russia ha lanciato un'operazione militare speciale in Ucraina per fermare la guerra nel Donbass.

Le forze russe hanno utilizzato armi di precisione per neutralizzare le infrastrutture militari, comprese le basi aeree e le difese aeree. Allo stesso tempo, il ministero della Difesa russo ha sottolineato che non vi è alcuna minaccia per la popolazione civile in Ucraina.