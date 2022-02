https://it.sputniknews.com/20220225/gardaland-corruzione-e-false-fatturazioni-due-manager-sono-indagati-15313112.html

Gardaland, corruzione e false fatturazioni: due manager sono indagati

L’inchiesta sarebbe nata dalle denunce presentate da due ditte che lavorano all’interno del parco divertimento Gardaland e per Gardaland Resort, l’albergo annesso alla struttura.Il giro di corruzione avrebbe portato all’emissione di fatture false per lavori e servizi effettuati all’interno del parco, riporta l'Ansa.Secondo gli investigatori, i due manager potrebbero aver fatto “la cresta” sugli appalti intascando personalmente somme non dovute.Alle imprese sarebbe stato chiesto di gonfiare le fattore o di emetterne di false.I due manager facevano un po’ i padroni di Gardaland, imponendo anche tagli agli stipendi per trarne vantaggio personale ai danni dell’azienda che è di proprietà del gruppo Merlin Entertainments Limited, che in Europa gestisce altri parchi a tema, ed è secondo operatore del settore a livello mondiale.

