Franco: "Russia fuori dallo Swift? Problemi per pagare gas, anche per l'Italia"

Lo ha sostenuto al termine dell'Ecofin informale di Parigi il ministro dell'Economia Daniele Franco. 25.02.2022, Sputnik Italia

italia

russia

gas russo

sanzioni antirusse

finanze

Il ministro Franco, che ha parlato con i giornalisti al termine dell'incontro informale dei ministri delle Finanze dei Paesi europei a Parigi, ha riconosciuto che l'esclusione della Russia dal sistema di pagamenti Swift "è ovviamente una misura importante", in particolare alla luce del fatto che si creerebbero problemi significanti per il pagamento del gas russo, di cui l'Italia è un acquirente non marginale.Il ministro ha evidenziato che la situazione non riguarda solo l'Italia. "Ma ci sono Paesi che hanno percentuali analoghe, questa è la preoccupazione". "Ne abbiamo parlato, ma non c'è alcuna divergenza di opinioni sul fatto che le sanzioni debbano operare, bisogna solo stare attenti a non creare delle situazioni, in molti Paesi, tra cui l'Italia, che utilizzano tutti i giorni il gas russo", ha concluso Franco.

