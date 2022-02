https://it.sputniknews.com/20220225/f1-annullato-il-gp-di-russia-a-settembre-per-loperazione-militare-in-ucraina-15309719.html

F1, annullato il Gp di Russia a settembre per l'operazione militare in Ucraina

Il Gran Premio di Russia, che si disputa nel circuito cittadino di Sochi, località sul Mar Nero, è stato annullato a seguito dello sviluppo bellico della crisi... 25.02.2022, Sputnik Italia

Il Gran Premio di Russia, in programma per il 25 settembre, è stato cancellato a seguito dell'operazione militare russa in Ucraina, ha annunciato la società organizzatrice del campionato di Formula 1.Dopo l'annullamento della finale di Champions League a San Pietroburgo da parte dell'UEFA, anche il mondo della Formula 1 ha reagito all'escalation in Ucraina."Stiamo osservando gli sviluppi in Ucraina con tristezza e stupore e speriamo in una risoluzione rapida e pacifica della situazione attuale", è stato aggiunto nel comunicato.

