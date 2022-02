https://it.sputniknews.com/20220225/eventuale-ingresso-di-svezia-e-finlandia-in-nato-richiedera-misure-di-risposta-della-russia-15314783.html

Eventuale ingresso di Svezia e Finlandia in Nato richiederà misure di risposta della Russia

L'eventuale ammissione di Svezia e Finlandia nella Nato richiederà la risposta della Russia, ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria... 25.02.2022, Sputnik Italia

Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha annunciato in precedenza di aver invitato la Finlandia e la Svezia, che non sono membri dell'organizzazione, a partecipare venerdì al vertice di emergenza virtuale dell'alleanza sulla situazione in corso in Ucraina.

