Bologna, estorsioni per casa di riposo: chiusa inchiesta per 23 persone

L'indagine 'Ragnatela' a Bologna sulle estorsioni a una casa di risposo era partita ad ottobre con due arresti. 25.02.2022, Sputnik Italia

La Procura di Bologna ha inviato 23 avvisi di fine indagine ad altrettante persone, le quali sono accusate a vario titolo di estorsione aggravata dal metodo mafioso, bancarotta e altri reati fiscali e tributari nell'operazione di polizia 'Ragnatela', condotta congiuntamente dai Carabinieri e dalla Guardia di Finanza.L’operazione, a fine ottobre, aveva portato a due arresti, nei confronti di due crotonesi e a un sequestro preventivo di beni e asset nelle loro disponibilità.Il gruppo era subentrato nella gestione di un casa di riposo sull'Appennino bolognese, ad Alto Reno Terme, e secondo l'accusa avevano svuotato le casse della precedente attività della liquidità.In questo modo hanno condotto l’impresa al dissesto e quindi al fallimento nel 2016 col fine di creare una nuova cooperativa. Per tutte queste attività, il gruppo aveva utilizzato alcuni prestanome.Alcuni indagati, inoltre, avrebbero minacciato e intimidito i dipendenti della struttura, con "modalità tipicamente mafiose", secondo gli investigatori, allo scopo di farli prima dimettere e poi riassumerli nella nuova cooperativa nata dal fallimento indotto.A vessare i dipendenti sarebbero stati i nuovi titolari della struttura che, secondo le indagini di carabinieri e finanza, avevano l'unico scopo di prosciugare il patrimonio dell'impresa, causandone il dissesto con false fatture per lavori inesistenti.Invece, con quei soldi hanno acquistato beni personali, e messo le mani sull'immobile storico che ospitava la casa di riposo. L'inchiesta è stata coordinata dal pm della Dda di Bologna, Roberto Ceroni.Attualmente in carcere si trova Francesco Zuccalà, di 59 anni, e con lui l'altro arrestato, Fiore Moliterni, di anni 61, che però si trova ai domiciliari.

