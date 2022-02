https://it.sputniknews.com/20220225/bandi-di-ricerca-legati-al-recovery-fund-polemica-sulla-quota-risorse-destinata-al-sud-15302701.html

Bandi di ricerca legati al Recovery fund. Polemica sulla quota risorse destinata al Sud

Bandi di ricerca legati al Recovery fund. Polemica sulla quota risorse destinata al Sud

Il Recovery fund prevede che almeno il 40% dei fondi destinati alla ricerca scientifica vengano destinati al Sud Italia, ma il primo bando del genere emesso... 25.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-25T08:46+0100

2022-02-25T08:46+0100

2022-02-25T08:46+0100

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/355/27/3552789_0:138:1682:1084_1920x0_80_0_0_66acae942204e9bd4f2304a64a777bb1.jpg

Il primo bando è stato infatti ritirato e ripubblicato per un totale di tre volte, perché conteneva una serie di errori di cui il ministro si era anche scusata in audizione alla Camera.Il bando stanzia 749 milioni di euro, in parte presi dai fondi europei, per finanziare i Progetti di rilevante interesse nazionale (Prin). Fondi da assegnare nel 2022.Il problema principale che ha riguardato il bando verteva proprio sulla destinazione dei fondi al 40% al Sud. Il primo bando aveva del tutto dimenticato questo che è un vincolo del Piano nazionale di recupero e resilienza (Pnrr).Nella versione finale del bando Prin, 218 milioni di euro sono stati destinati al Sud ma non coprono il 40%. Tuttavia, il ministro Messa ha garantito che la mancata copertura sarà colmata nei prossimi bandi. Vanno assegnati sul totale 5 miliardi di euro di fondi al Prin.La soluzione non ha placato le polemiche politiche, riferisce IlFattoquotidiano, tuttavia il ministro ha spiegato che “avremo altri progetti come il rientro dei cervelli in cui penso che il Sud possa prendere oltre il 40%”.In totale vanno spesi al Sud 1,8 miliardi di euro da dividere appunto in più bandi. Il ministro ha anche voluto evitare la doppia graduatoria: una per il Nord e l’altra per il Sud.“Sarebbe stato un messaggio negativo. Si tratta di progetti competitivi, c’è un punteggio minimo sotto il quale non si è finanziati. Penso che i ricercatori del sud saranno invogliati a partecipare in maniera più fitta”, ha spiegato.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60