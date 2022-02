https://it.sputniknews.com/20220225/autorita-russe-affermano-avere-il-diritto-di-adottare-contromisure-dopo-le-sanzioni-ad-aeroflot-15301031.html

Autorità russe affermano avere il diritto di adottare contromisure dopo le sanzioni ad Aeroflot

Autorità russe affermano avere il diritto di adottare contromisure dopo le sanzioni ad Aeroflot

L'Agenzia federale russa per il trasporto aereo (Rosaviatsiya) ha dichiarato stamane, venerdì 25 febbraio, di avere il diritto di adottare contromisure contro... 25.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-25T06:27+0100

2022-02-25T06:27+0100

2022-02-25T06:27+0100

mondo

aeroflot

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/583/91/5839137_0:0:2943:1655_1920x0_80_0_0_1f54f72a34feabc008f0d17b12e0a695.jpg

"Una nota è stata inviata alle autorità aeronautiche britanniche sulla necessità di rispettare le disposizioni dell'accordo sul traffico aereo. La parte russa si riserva il diritto di adottare misure di risposta speculare in conformità con le disposizioni dell'accordo intergovernativo per rispettare il principio di parità e fornire uguali diritti alle compagnie aeree designate", ha affermato Rosaviatsiya in una nota.La dichiarazione è stata rilasciata in risposta alle sanzioni annunciate dal premier britannico Boris Johnson. Giovedì, Johnson ha annunciato il divieto dei voli Aeroflot nel Regno Unito, citando l'operazione militare speciale russa in Ucraina.Mosca ha lanciato l'operazione all'inizio di questa settimana in mezzo ai continui bombardamenti del Donbass da parte delle truppe di Kiev. Armi di precisione sono state utilizzate per colpire le infrastrutture militari e le forze aeree ucraine.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, aeroflot