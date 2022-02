https://it.sputniknews.com/20220225/agenzia-federale-dei-media-russi-limita-laccesso-a-facebook-per-censura-15316231.html

Agenzia federale dei media russi limita l'accesso a Facebook per "censura"

Agenzia federale dei media russi limita l'accesso a Facebook per "censura"

In precedenza, il social media aveva sospeso l'account di Ria Novosti per 90 giorni, adducendo come motivazione la presunta diffusione di "fake news". 25.02.2022, Sputnik Italia

La sospensione è arrivata mentre Ria stava riportando gli eventi riguardanti l'operazione speciale dell'esercito russo volta a proteggere le repubbliche del Donbass e a garantire la "denazificazione" dell'Ucraina. L'Agenzia federale russa dei media Roskomnadzor ha annunciato che limiterà parzialmente l'accesso a Facebook in risposta alla sua censura sui media russi. Non è tuttavia stato ancora specificato quali limiti verranno imposti alla piattaforma. In totale sono stati rilevati 23 casi di censura nella rete dei social media dall'ottobre 2020. Per mesi Facebook e la sua società madre, Meta, hanno ignorato le richieste di Roskomnadzor di rimuovere le restrizioni dai materiali pubblicati da diversi media russi, tra cui la TV canale Zvezda, Ria Novosti, Lenta.ry e Gazeta.ru.Il comportamento della piattaforma di social media è stata definita dal Roskomnadzor come atti di "censura". Facebook ha sospeso la pagina di Ria Novosti il ​​24 febbraio mentre riportava il processo dell'operazione speciale dell'esercito russo ordinata dal presidente Vladimir Putin.Giovedì scorso il presidente della Russia Vladimir Putin ha lanciato un'operazione speciale in risposta alle richieste delle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk (DPR e LPR) con l'obiettivo di smilitarizzare e denazificare l'Ucraina.Putin ha affermato che la Russia non ha avuto altra scelta dopo che le repubbliche del Donbass erano state bombardate per più di una settimana dalle forze ucraine.

