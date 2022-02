https://it.sputniknews.com/20220224/zelensky-lucraina-propone-di-tornare-sulla-strada-della-pace-15295347.html

Zelensky: "L'Ucraina propone di tornare sulla strada della pace"

In un videomessaggio il presidente dell'Ucraina ha affermato che il Paese è pronto a "tornare sulla strada della pace" 24.02.2022

"Non è stata l'Ucraina a scegliere la via della guerra, ma l'Ucraina si offre di tornare sulla via della pace", sono state le parole di Zelensky in un videomessaggio.

