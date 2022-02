https://it.sputniknews.com/20220224/vertice-da-berlusconi-forza-italia-mobilitata-sul-tema-della-giustizia-15285713.html

Vertice sulla giustizia, sui referendum e sulle modifiche sul sistema di elezione del Csm da Berlusconi. Sulla crisi ucraina, gli azzurri condannano le... 24.02.2022, Sputnik Italia

Una riunione che aveva fatto pensare a urgenti decisioni da prendere, ma che, hanno spiegato da Forza Italia, era stata già convocata e poi rimandata per gli impegni dei ministri.Un incontro ad Arcore, in cui Silvio Berlusconi ha fatto il punto sulle priorità del partito, ferma restando la fedeltà al governo Draghi: la giustizia prima di tutto.Al vertice da Berlusconi hanno partecipato il coordinatore Antonio Tajani, i capigruppo Anna Maria Bernini e Paolo Barelli, Licia Ronzulli e i tre ministri Renato Brunetta, Mariastella Gelmini, Mara Carfagna.Clima ottimoNel partito, secondo quanto scrive il Corriere, il clima è “ottimo” e Berlusconi è apparso “in piena forma”.La riunione è stata convocata per decidere i passi sia sulla crisi ucraina sia sulla giustizia.Sul primo punto, Berlusconi nella nota finale del vertice ha espresso la “forte preoccupazione per il precipitare della situazione”, con le conseguenze che potrebbero derivare dallo scoppio della guerra, con “ulteriori rialzi del prezzo, dell’energia e dell’inflazione” e ha dichiarato di voler mettere in campo la sua “autorevolezza” per una soluzione pacifica.Giustizia: o riforma o referendumL’altro punto caldo è il sistema di elezione del Csm. Forza Italia vuole che avvenga con il sorteggio e spera che in Parlamento ci siano i numeri per imporsi.

