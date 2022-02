https://it.sputniknews.com/20220224/udite-esplosioni-a-donetsk-15280610.html

Udite esplosioni a Donetsk

Udite esplosioni a Donetsk

Una serie di esplosioni è stata udita a Donetsk, riferisce un corrispondente di Sputnik. 24.02.2022, Sputnik Italia

Intorno alle ore 5.00 - 6.00 (3.00 - 5.00 ore italiane) circa, è stata udita una serie di esplosioni in periferia di Donetsk. Le esplosioni erano udibili anche nella parte centrale della città, riferisce il corrispondente di Sputnik.Giovedì mattina, il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato di aver autorizzato un'operazione militare nel Donbass. Il capo di stato ha affermato in un discorso televisivo che le forze russe non intendono occupare l'Ucraina.

