Ucraina, Quirinale: Consiglio supremo di Difesa convocato da Mattarella

Ucraina, Quirinale: Consiglio supremo di Difesa convocato da Mattarella

Il consiglio si riunirà questo pomeriggio al palazzo del Quirinale, in seguito all'escalation militare in Ucraina. 24.02.2022

2022-02-24T11:31+0100

2022-02-24T11:31+0100

2022-02-24T11:58+0100

italia

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/14906438_0:0:3015:1697_1920x0_80_0_0_097a51c8bf53b0f335f31981a998a88f.jpg

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il Consiglio supremo di Difesa, che si riunirà al Palazzo del Quirinale alle 16:30 del pomeriggio di oggi, giovedì 24 febbraio 2022.Lo riferisce una nota del Quirinale. La convocazione arriva poco dopo l'escalation militare in Ucraina, iniziata alle prime ore di questa mattina.Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato, a inizio giornata, che la Russia aveva avviato un'operazione militare in Ucraina, a seguito delle richieste di assistenza delle Repubbliche Popolari di Donetsk (DPR) e Lugansk (LPR).Il presidente russo ha sottolineato che l'obiettivo dell'operazione speciale è "proteggere le persone che hanno subito abusi e genocidi dal regime di Kiev per otto anni".

2022

