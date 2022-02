https://it.sputniknews.com/20220224/sciopero-dei-benzinai-lo-stop-in-autostrada-il-28-febbraio-15297128.html

Sciopero dei benzinai: lo stop in autostrada il 28 febbraio

Sciopero dei benzinai: lo stop in autostrada il 28 febbraio

È l’ipotesi avanzata dalle federazioni che rappresentano i gestori delle stazioni di rifornimento. La protesta per l’aggiornamento del Piano di... 24.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-24T23:27+0100

2022-02-24T23:27+0100

2022-02-24T23:27+0100

benzina

sciopero

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/08/15009465_0:713:413:945_1920x0_80_0_0_d76a1df5e14049046a143046bc7893f5.jpg

In una lettera indirizzata ai ministri delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini, dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e alla Transizione ecologica Roberto Cingolani le Federazioni Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Anisa Confcommercio - che rappresentano i gestori dei servizi di rifornimento di carburanti in autostrada - annunciano lo stato di agitazione della categoria.I gestori sono pronti anche a proclamare lo sciopero generale per il 28 febbraio. La protesta nasce in relazione all'aggiornamento del Piano di ristrutturazione della rete delle aree di servizio sulle autostrade.Timori per le concessioniLe sigle scrivono in una lettera ai ministri sottolineando la preoccupazione del settore e chiedendo “una riforma sostanziale attraverso lo strumento proprio del Decreto Interministeriale”.I gestori lamentano, infatti, una situazione in cui vige “il più sfrenato sfruttamento privatistico ventennale, arbitrario e discriminatorio, di cui è stato fatto oggetto un bene di proprietà pubblica che, ‘messo a (significativo) reddito dai concessionari senza alcun controllo, lascia che allo Stato rimangano le molte responsabilità e i notevoli costi necessari a sanare i danni causati”.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

benzina, sciopero