Salvini: togliere il Green pass dal 25 aprile

Salvini: togliere il Green pass dal 25 aprile

L’ipotesi al vaglio del governo è quella di togliere il Green Pass per gradi, a partire dalle attività all’aperto: sport, spettacoli, feste e fiere. Il leader... 24.02.2022, Sputnik Italia

Con la fine dello stato d’emergenza, prevista per il 31 marzo, andranno a decadere molte delle principali misure di contenimento alla pandemia, ed il presidente del Consiglio Mario Draghi ha quindi iniziato a presentare quello che dovrà essere il programma che il governo dovrà attuare per fissare le riaperture post Covid,Innanzitutto via al sistema dei colori che fino ad oggi ha regolamentato la vita all’interno delle Regioni, poi bisognerà fare il possibile per garantire a tutti gli studenti la scuola in presenza: via alla quarantena da contatto in classe, e via a qualsiasi distinzione tra alunni vaccinati e non vaccinati, inoltre, non sarà più necessario indossare le mascherine FFP2, mentre per quanto riguarda l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto tale obbligo cadrà ovunque.Attese novità anche sul fronte Green pass, ma per veder sparire la certificazione verde bisognerà attendere ancora qualche mese.Il governo fa dunque sapere che per Green Pass base e Super Green Pass la via maestra sarà quella dell’abbandono per gradi, da aprile non servirà più per "fiere, sport, feste e spettacoli" e inizialmente per i bar e i ristoranti che hanno i dehors.

