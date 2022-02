https://it.sputniknews.com/20220224/regno-unito-gatto-salvato-dopo-la-caduta-in-un-fiume-gelido---video-15290101.html

Regno Unito, gatto salvato dopo la caduta in un fiume gelido - video

In Gran Bretagna, un gruppo di volontari è venuto in soccorso di un gatto caduto da una sporgenza sopra un fiume, riporta il portale UPI. 24.02.2022, Sputnik Italia

Martedì, la Royal National Lifeboat Institution, un gruppo di soccorso marittimo senza scopo di lucro, ha riferito di aver inviato una barca per soccorrere un gatto avvistato su una sporgenza sopra il fiume Bure, nella cittadina di Great Yarmouth, in Inghilterra.L'equipaggio della barca di salvataggio ha affermato che al loro arrivo sul posto hanno visto il felino bianco, nel frattempo caduto nel fiume, tentare di nuotare nell'acqua fredda.I soccorritori hanno prelevato il gatto dall'acqua e l'hanno avvolto in una coperta, per tenerlo al caldo, durante il viaggio verso la stazione degli yacht di Great Yarmouth, dove l'equipaggio ha incontrato la guardia costiera di Gorleston.Il felino è stato poi portato in un rifugio, dove lo hanno esaminato i veterinari. Questi ultimi hanno dichiarato che il gatto è rimasto illeso dopo l'avventura.Alla fine, l'animale domestico si è riunito al suo proprietario.

