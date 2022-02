https://it.sputniknews.com/20220224/putin-sulloperazione-in-ucraina-non-ci-hanno-lasciato-altra-scelta-15295994.html

Putin sull'operazione in Ucraina: non ci hanno lasciato altra scelta

Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che l'operazione in Ucraina è stata una misura necessaria. 24.02.2022, Sputnik Italia

Putin ha assicurato che la Russia rimane una parte dell'economia globale e non vuole farle danni."La Russia resta una parte dell'economia mondiale, e a questo proposito, in quanto ne resta parte, non abbiamo intenzione di fare danni al sistema di cui noi stessi ci sentiamo parte", ha detto il capo i stato russo.Putin ha affermato che i partner economici della Russia non dovrebbero spingere il Paese fuori dal sistema finanziario internazionale, ma ci saranno delle restrizioni. "Mi sembra che i nostri partner dovrebbero capirlo e non porsi il compito di spingerci fuori da questo sistema. Tuttavia, anche per ragioni politiche, queste restrizioni ci saranno", ha detto Putin.Giovedì mattina il presidente Putin ha ordinato un'operazione speciale, dopo che la DPR e la LPR hanno chiesto a Mosca assistenza militare per difendersi dall'aggressione ucraina. Il capo di stato russo ha affermato che l'operazione è di natura preventiva e che Mosca intende solo proteggere la popolazione delle due repubbliche e non occupare l'Ucraina.Il ministero della Difesa russo ha dichiarato che le armi di precisione utilizzate stanno neutralizzando le infrastrutture militari ucraine, comprese le basi aeree e le difese aeree, osservando, inoltre, che le città ucraine non sono prese di mira e che sono solo le strutture militari ad essere neutralizzate.

