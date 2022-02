https://it.sputniknews.com/20220224/putin-prende-la-decisione-di-lanciare-unoperazione-militare-speciale-nel-donbass-15280297.html

Putin prende la decisione di lanciare un'operazione militare speciale nel Donbass

Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato in un discorso televisivo di giovedì mattina che le forze russe non hanno in programma di occupare l'Ucraina... 24.02.2022, Sputnik Italia

Putin ha ordinato alle forze russe di condurre un'operazione speciale nella regione del Donbass. Il presidente russo nel suo intervento si è rivolto ai militari ucraini:Putin ha sottolineato che sarà immediata la risposta alle forze esterne che tenteranno di creare minacce per la Russia.Putin ha osservato che la macchina da guerra alleata della NATO che supporta i "neo-nazisti" in Ucraina si sta muovendo e si sta avvicinando ai confini della Russia. Ha sottolineato che la Russia, negli ultimi 30 anni, ha tentato di negoziare sulla non espansione della NATO verso est, nonostante sia stata affrontata con inganni e ricatti.Intanto, la Russia non intende occupare l'Ucraina - sostiene Putin - però si difenderà se tale necessità comparirà.Putin ha affermato che mentre la politica è un affare sporco, le azioni della NATO sono contrarie alla moralità e la Russia non può svilupparsi, sentirsi al sicuro o esistere con le continue minacce dall'Ucraina.Putin ha osservato che la Russia non aveva altra scelta che proteggersi in quei periodi, e "la stessa cosa sta accadendo ora".Il discorso di giovedì mattina del presidente russo è avvenuto in contemporanea con una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che era già in corso. Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha aperto la riunione affermando di aver "torto" a non credere alle voci di un'invasione russa dell'Ucraina.

