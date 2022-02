https://it.sputniknews.com/20220224/putin-i-sentimenti-e-il-dolore-della-gente-del-donbass-ha-spinto-la-russia-a-riconoscere-dpr-e-lpr-15282476.html

Putin: sentimenti e dolore della gente del Donbass hanno spinto la Russia a riconoscere DPR e LPR

Giovedì scorso, il presidente Vladimir Putin ha ordinato alle forze russe di condurre un'operazione speciale nel Donbass, dicendo che si aspetta un sostegno... 24.02.2022, Sputnik Italia

Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che "i sentimenti e il dolore" dei residenti nella regione del Donbass, nell'Ucraina orientale, hanno spinto la Russia a riconoscere l'indipendenza delle Repubbliche Popolari di Donetsk (DPR) e Lugansk (LPR).Il presidente russo ha aggiunto che "sono state le aspirazioni, i sentimenti e i dolori della gente ad essere diventati per noi la motivazione principale per prendere decisioni sul riconoscimento dell'indipendenza delle repubbliche popolari nel Donbass".A parte, il presidente russo ha osservato che è difficile non essere d'accordo con quegli esperti che affermano che all'interno degli Stati Uniti si è creato un impero della menzogna.La dichiarazione arriva poco dopo che Putin ha autorizzato un'operazione speciale russa nel Donbass che, secondo lui, ha lo scopo di smilitarizzare l'Ucraina."L'obiettivo [dell'operazione speciale russa] è proteggere le persone che per otto anni sono state oggetto di abusi e genocidi da parte del regime di Kiev, e per questo ci adopereremo per smilitarizzare e denazificare l'Ucraina, oltre a consegnare alla giustizia coloro che hanno commesso numerosi crimini sanguinosi contro i residenti pacifici, compresi i cittadini della Federazione Russa", ha detto Putin durante il suo discorso televisivo alla nazione.Il presidente Putin ha riconosciuto la DPR e LPR dopo un significativo deterioramento della situazione lungo la linea di contatto, questo tra le interferenze degli Stati Uniti e dei loro alleati.

