Per 1,8 milioni di famiglie il Reddito di cittadinanza “un’ancora di salvezza”

Misura utile per fronteggiare la povertà diffusa e peggiorata dalla pandemia, secondo lo studio dell’Istituto nazionale per l'analisi delle politiche... 24.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-24T21:21+0100

reddito di cittadinanza

Il Reddito di cittadinanza, la misura bandiera del Movimento 5 stelle e che è stato rinnovato con le modifiche applicate dalle forze di maggioranza, “ha rappresentato un'ancora di salvezza per 1,8 milioni di famiglie”, secondo la stima dell’Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche.Il presidente dell’Inapp Sebastiano Fadda ha commentato che “va notato che circa il 46% dei percettori risultano occupati (552.666 standard e 279.290 precari) con impieghi tali da non consentire loro di emergere dal disagio e da costringerli a ricorrere al Rdc per la sussistenza".Il Rdc viene comunque promosso perché “si è dimostrato una misura utile per fronteggiare la diffusa povertà, notevolmente peggiorata sotto l’impatto del coronavirus, ma il perimetro della popolazione in condizione di vulnerabilità è più ampio”.Un milione di famiglie hanno chiesto il Reddito in pandemiaSecondo l’Inapp prima della pandemia i percettori del Reddito di cittadinanza erano oltre 814mila cittadini, in rappresentanza di altrettante famiglie, il 45%.Dopo l’inizio dell’emergenza Covid 19, a questi si sono aggiunte più di un milione di famiglie (il 55%).A questi beneficiari si aggiungono circa 1,6 milioni di famiglie che intendono fare richiesta della misura di sostegno a breve e 1,4 milioni di nuclei la cui domanda non è stata accolta. La domanda evasa e potenziale di sostegno è dunque assai rilevante.Pochi accettano le offerte di lavoroQuello che emerge dallo studio è, però, la difficoltà a staccarsi dal Reddito ed emergere dallo stato di povertà.Inoltre, emerge che soltanto il 39,3% dei percettori è stato preso in carico dai centri per l’impiego o dai servizi sociali.Su questa percentuale solo il 40% ha sottoscritto il patto per il lavoro, e solo alla metà di questi è stata avanzata una proposta di lavoro (peraltro rifiutata dal 56% degli stessi, con le motivazioni sopra illustrate).

