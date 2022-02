https://it.sputniknews.com/20220224/occhetto-rilancia-il-socialismo-anzi-lecosocialismo-per-superare-la-crisi-dei-partiti-15283591.html

Occhetto rilancia il socialismo, anzi “l’ecosocialismo” per superare la crisi dei partiti

L’ultimo segretario del Pci lancia un manifesto per la sinistra e un “testamento spirituale” nel suo nuovo libro. 24.02.2022, Sputnik Italia

Un saggio “di filosofia sociale”, una risposta “alla crisi del rapporto tra politica e cittadini”, ma anche “un testamento spirituale” per la fine del “socialismo reale”.Così, sulle pagine di Repubblica, l’ultimo segretario del Pci, Achille Occhetto, definisce il suo ultimo libro, Perché non basta dirsi democratici.Un testamento, “la fine del socialismo reale. Sia nelle vicende personali che nella storia non è lecito voltare pagina senza avere fatto i conti con quanto accaduto”.Occhetto, però, sottolinea che il suo intento non è “un’operazione amarcord. Però gli ideali solo in parte realizzati dal socialismo democratico, e affossati con il crollo del socialismo reale, mantengono ancora un loro valore oggi come ebbe a dire Norberto Bobbio con la caduta del Muro”. Per questo “il socialismo può rinascere in forme nuove nei panni dell’ecosocialismo”.La crisi dei partitiPer Occhetto, il mondo della politica, i movimenti, sono in crisi e “pensano di uscirne attorcigliandosi in sterili discussioni di mera ingegneria istituzionale”.E sulla sinistra e la sua lontananza dalla base, aggiunge: “Non basta dire ‘torniamo sul territorio, occupandoci degli ultimi’, bisogna anche avere le parole per farlo”.

