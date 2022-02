https://it.sputniknews.com/20220224/non-sono-vere-informazioni-dei-media-su-un-aereo-russo-presumibilmente-abbattuto-nei-cieli-ucraini-15281777.html

Non sono vere informazioni su un aereo russo presumibilmente abbattuto in Ucraina - min. Difesa

Lo comunica il ministero Difesa russo. 24.02.2022, Sputnik Italia

Non sono vere informazioni dei media stranieri su un aereo russo presumibilmente abbattuto sopra il territorio dell'Ucraina, comunica il ministero Difesa russo.Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato in un discorso televisivo di giovedì mattina che le forze russe non hanno in programma di occupare l'Ucraina. Tuttavia, la Russia si difenderà se sarà l'unica opzione a disposizione, ha osservato il presidente.Putin ha ordinato alle forze russe di condurre un'operazione speciale nella regione del Donbass.

