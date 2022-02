https://it.sputniknews.com/20220224/nel-2021-una-famiglia-italiana-ha-speso-il-30-in-piu-per-la-luce-15297479.html

Nel 2021 una famiglia italiana ha speso il 30% in più per la luce

Nel 2021 una famiglia italiana ha speso il 30% in più per la luce

E il 15% in più per il gas, rispetto al 2020. È la stima presentata dall’Arera, l’Autorità di regolazione per l’energia, le reti e l’ambiente. 24.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-24T20:46+0100

2022-02-24T20:46+0100

2022-02-24T20:46+0100

elettricita

gas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/752/23/7522341_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_7b688aa253e883e5450d188049387b34.jpg

Una famiglia italiana tipo ha pagato il 30% in più per l’elettricità nel 2021 rispetto al 2020. La spesa annuale ha raggiunto 631 euro.È il quadro presentato dal presidente di Arera, l’Autorità di regolazione per l’energia, le reti e l’ambiente, Stefano Besseghini, in audizione alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori.Nel 2021 40 comportamenti scorretti verso i consumatoriNel corso dell’audizione, il presidente di Arera ha riportato altri dati sul monitoraggio del settore.Per quanto riguarda i “procedimenti sanzionatori e prescrittivi relativi a violazioni ai danni dei consumatori sono stati 27, vale a dire circa un terzo del totale degli avvii e delle chiusure complessivamente gestite che sono circa una novantina".Besseghini ha spiegato che per quanto riguarda le pratiche commerciali scorrette Arera "nel 2021 ha rilasciato 13 pareri nell'ambito di altrettanti procedimenti avviati dall'Antitrust per mancanza di trasparenza delle offerte in energia elettrica e gas naturale sul mercato libero”.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

elettricita, gas