Milleproroghe, Assoimmobiliare: "Bene proroga straordinaria fondi quotati"

Milleproroghe, Assoimmobiliare: "Bene proroga straordinaria fondi quotati"

Il Senato ha approvato un emendamento contenuto per estendere la 31 dicembre 2022 la proroga straordinaria ai fondi quotati. 24.02.2022

Assoimmobiliare Confindustria ha espresso soddisfazione per l'approvazione di un emendamento al Milleproroghe che estende al 31 dicembre 2022 la proroga straordinaria per i fondi immobiliari quotati già definita a fine 2020 con il decreto Ristori. Un provvedimento "importante soprattutto per l'asset rappresentato dai Fondi immobiliari quotati: circa 3 miliardi di valore dell'attivo netto", si legge in una nota. La possibilità di beneficiare di una ulteriore dilazione del termine di durata dei fondi contribuisce ad evitare un eventuale pregiudizio per gli investitori, spiega ancora l'associazione. Per l'Associazione il provvedimento "finalmente riesce a dare maggiori certezze a chi investe e più sostegno alle famiglie senza oneri aggiuntivi per le casse dello Stato. In pratica, si riesce a dare maggiore stabilità nel medio periodo agli investitori e si fornisce un sostegno in una fase in cui le precarietà post Covid-19 richiedono scelte condivise e visioni ampie, che coinvolgano (come in questo caso) cittadini, imprese e politica", ha detto Silvia Rovere, Presidente di Confindustria Assoimmobiliare.Si è votato oggi in Senato l’approvazione definitiva del cosiddetto decreto Milleproroghe, che nei giorni scorsi aveva passato il vaglio della Camera dopo il via libera del 23 dicembre scorso dal Consiglio dei ministri. Il provvedimento, approvato quasi ogni anno, la lo scopo di prorogare le scadenze di legge vicine al termine. Può includere le misure che il governo non è riuscito ad inserire nella legge di bilancio.

