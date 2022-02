https://it.sputniknews.com/20220224/magrini-aifa-la-quarta-dose-agli-over-50-in-autunno-se-il-virus-tornera-forte-15283175.html

Magrini (Aifa): “La quarta dose agli over 50 in autunno se il virus tornerà forte”

In Italia, un milione di dosi di Novavax e a breve altri due. Bene l’arrivo del vaccino Moderna per i bambini 5-11 anni. 24.02.2022, Sputnik Italia

La quarta dose per tutta la popolazione italiana non è al momento in discussione, è stata già avviata quella per gli immunodepressi e, se sarà necessario, si valuterà in autunno per gli ultracinquantenni se effettuare un altro richiamo. Lo dice a Repubblica il direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), Nicola Magrini.“Al momento le tre dosi stanno tenendo molto bene anche fra gli anziani. Per quanto riguarda l’inverno, quando verosimilmente il virus riprenderà a circolare, si valuterà in estate se fare un richiamo per tutti o solo sopra una certa età, che potrebbe essere 50 o 60 anni”, ha poi aggiunto Magrini.Novavax in ItaliaIntanto, è arrivata la prima tranche di vaccini Novavax in Italia, dice Magrini.Questo siero ha “un’efficacia molto elevata, analoga a quella dei vaccini a Rna, nell’ordine del 90%. È stato sperimentato in diversi studi di ampie dimensioni, in varie parti del mondo, e confrontato con il placebo”.Bene Moderna per 5-11 anniIl direttore generale dell’Aifa accoglie con favore la notizia di una prossima approvazione del vaccino Moderna per i bambini tra 5 e 11 anni.La notizia è positiva, soprattutto perché “non dobbiamo guardare solo all’hic et nunc. Non sappiamo cosa ci riserverà il futuro, se ci saranno problemi nella produzione o nella distribuzione. È buona norma muoversi su due piani: la risposta immediata e la preparazione per il futuro. Quindi ben venga Moderna, che negli adulti ha mostrato dati molto convincenti, sia per efficacia che per durata”.

