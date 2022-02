https://it.sputniknews.com/20220224/lucraina-taglia-i-rapporti-diplomatici-con-la-russia-15287433.html

L'Ucraina taglia i rapporti diplomatici con la Russia

Stamane il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato l'inizio di un'operazione speciale in Ucraina, finalizzata alla smilitarizzazione e alla... 24.02.2022, Sputnik Italia

Il presidente ucraino Vladimir Zelensky ha dichiarato che Kiev ha interrotto le relazioni diplomatiche con Mosca.Zelensky ha affermato di aver ricevuto il 22 febbraio una richiesta dal ministero degli Esteri ucraino di interrompere le relazioni diplomatiche con la Russia.La dichiarazione di stamane di Zelensky arriva dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato, a inizio giornata, che la Russia aveva avviato un'operazione militare in Ucraina, a seguito delle richieste di assistenza da parte delle Repubbliche Popolari di Donetsk (DPR) e Lugansk (LPR).Il presidente russo ha sottolineato che l'obiettivo dell'operazione speciale è "proteggere le persone che hanno subito abusi e genocidi dal regime di Kiev per otto anni"."E per questo ci adopereremo per smilitarizzare e denazificare l'Ucraina, oltre a consegnare alla giustizia coloro che hanno commesso numerosi crimini sanguinosi contro residenti pacifici, compresi i cittadini della Federazione Russa", ha aggiunto Putin.

