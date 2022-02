https://it.sputniknews.com/20220224/lpr-lancia-operazione-contro-esercito-ucraino-afferma-che-non-ci-sono-minacce-per-i-civili-15284189.html

LPR lancia operazione contro l'esercito ucraino, afferma che non ci sono minacce per i civili

La Repubblica popolare di Lugansk (LPR) ha annunciato stamane, giovedì 24 febbraio, di aver avviato un'operazione militare per liberare le aree della regione... 24.02.2022, Sputnik Italia

"Il 24 febbraio, la Milizia Popolare della Repubblica Popolare di Lugansk ha iniziato la preparazione dell'artiglieria e un'operazione per liberare il territorio temporaneamente occupato della Repubblica Popolare di Lugansk", ha detto un portavoce della milizia in un videomessaggio."Le unità della milizia popolare sparano solo contro strutture militari e luoghi in cui si radunano il personale e l'equipaggiamento militare delle forze armate ucraine", ha aggiunto il portavoce.I civili non sono in pericolo, ma i residenti delle aree in prima linea della LPR e coloro che vivono nel territorio "temporaneamente controllato da Kiev" sono invitati a rimanere nelle loro case e, se possibile, andare in rifugi antiaerei, ha affermato il portavoce."Faccio appello ai militari delle forze armate ucraine affinché consegnino le loro armi, lascino le loro posizioni e non eseguano gli ordini criminali delle loro forze armate", ha aggiunto il portavoce.All'inizio della giornata, Mosca ha lanciato un'operazione in Ucraina per proteggere la popolazione del Donbass. Il ministero della Difesa russo ha dichiarato che le armi di precisione sono state utilizzate per neutralizzare le infrastrutture militari ucraine e ha sottolineato che le forze russe non stavano prendendo di mira le città e che non vi erano minacce per la popolazione civile ucraina.Il presidente Putin ha sottolineato che l'operazione mira a fermare gli otto anni di spargimento di sangue nel Donbass perpetrati dal regime di Kiev e ha osservato che gli obiettivi dell'operazione sono la smilitarizzazione e la denazificazione dell'Ucraina.

