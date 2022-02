https://it.sputniknews.com/20220224/lite-in-un-centro-per-migranti-di-monza-accoltellato-un-nigeriano-15287234.html

Lite in un centro per migranti di Monza, accoltellato un nigeriano

L'uomo ha riportato ferite multiple all'addome e altre parti del corpo per le coltellate inferte da un connazionale, ora indagato per tentato omicidio. 24.02.2022, Sputnik Italia

Sangue in un centro per richiedenti asilo di Monza, dove un nigeriano è stato ripetutamente accoltellato da un trentenne connazionale, nel corso di una lite degenerata in violenza. L'uomo ha riportato ferite multiple all'addome, ad una gamba e alla schiena. Il suo aggressore è accusato di tentato omicidio.Tutto è iniziato con una discussione fra i due migranti per problemi di ordinaria amministrazione, come l'ordine e la pulizia della casa. Il diverbio si è trasformato in un furioso litigio, sfociato in aggressione: il trentenne è andato in cucina, ha afferrato un coltello e si è scagliato contro il connazionale, che cade a terra sanguinante per le ferite.I fatti, riportati da Il Giorno, sono avvenuti ad inizio settimana nel centro di via Giuseppe Giusti, che ospita migranti di origine africana, non distante dalla Villa Reale. Il ferito è stato soccorso e trasportato all'ospedale San Gerardo di Monza, in gravi condizioni. Sarebbe fuori pericolo di vita.Sul luogo è intervenuta la polizia, che ha arrestato l'aggressore e sequestrato l'arma ancora sporca del sangue della vittima.

