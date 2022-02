https://it.sputniknews.com/20220224/le-armi-di-precisione-colpiscono-solo-infrastrutture-militari---ministero-difesa-russo-15283927.html

Le armi di precisione colpiscono solo infrastrutture militari - ministero Difesa russo

Le armi di precisione colpiscono solo infrastrutture militari - ministero Difesa russo

Mosca ha affermato che durante l'operazione speciale sono state prese di mira le basi aeree ucraine, le difese aeree e altre strutture militari e ha... 24.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-24T09:25+0100

2022-02-24T09:25+0100

2022-02-24T10:19+0100

russia

ucraina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/198/64/1986482_0:61:3427:1988_1920x0_80_0_0_c714943dfc3ab8f91e9cdef5accc676c.jpg

Il ministero della Difesa russo ha dichiarato che le armi di precisione utilizzate stanno neutralizzando le infrastrutture militari ucraine, comprese le basi aeree e le difese aeree.Il ministero ha, inoltre, osservato che le città ucraine non sono prese di mira e che sono solo le strutture militari ad essere neutralizzate.Le tensioni in Ucraina sono aumentate nelle ultime settimane, quando l'esercito ucraino ha effettuato numerosi bombardamenti contro le repubbliche del Donbass. A seguito di un appello dei leader delle Repubbliche Popolari di Lugansk e Donetsk, Mosca ha riconosciuto la loro indipendenza e ha esortato Kiev a fermare la guerra nella regione.Tra gli attacchi in corso perpetrati dalle forze di Kiev nel Donbass, la Russia ha lanciato un'operazione militare speciale per fermare lo spargimento di sangue, prendendo di mira l'esercito ucraino. Il presidente russo Vladimir Putin ha sottolineato che l'operazione mira alla smilitarizzazione e alla denazificazione dell'Ucraina.

russia

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, ucraina