https://it.sputniknews.com/20220224/lavrov-la-russia-sara-sempre-pronta-al-dialogo-15293798.html

Lavrov: la Russia sarà sempre pronta al dialogo

Il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, ha affermato giovedì, durante i colloqui con il suo omologo pachistano, che spera ci sia una possibilità per... 24.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-24T15:32+0100

2022-02-24T15:32+0100

2022-02-24T15:32+0100

mondo

difesa

politica

russia

ucraina

sergey lavrov

"Purtroppo, i nostri amici occidentali non rispettano il diritto internazionale, cercando di distruggerlo e promuovere ciò che definiscono 'l'ordine basato sulle regole'", ha affermato Lavrov in un comunicato reso noto sul sito web del ministero degli Esteri russo.Lavrov ha aggiunto che hanno avuto luogo "discussioni tese e dettagliate con i nostri colleghi americani, con altri membri della NATO"."Ci auspichiamo che ci sia ancora la possibilità di tornare al diritto internazionale e agli obblighi internazionali", ha sottolineato.Giovedì mattina, il presidente Putin ha autorizzato un'operazione speciale, dopo che la DPR e la LPR hanno chiesto a Mosca assistenza militare per difendersi dall'aggressione ucraina. Il capo di stato russo ha affermato che l'operazione è di natura preventiva e che Mosca intende solo proteggere la popolazione delle due repubbliche e non occupare l'Ucraina.Il ministero della Difesa russo ha dichiarato che le armi di precisione utilizzate stanno neutralizzando le infrastrutture militari ucraine, comprese le basi aeree e le difese aeree, osservando, inoltre, che le città ucraine non sono prese di mira e che sono solo le strutture militari ad essere neutralizzate.

russia

ucraina

2022

Notiziario

