India, leopardo salvato da un pozzo profondo 15 metri - video

I soccorritori della fauna selvatica in India hanno buttato una cassa di metallo in un pozzo profondo 15 metri per salvare un leopardo che ci era caduto e... 24.02.2022, Sputnik Italia

Il gruppo di soccorso Wildlife SOS ha affermato che il personale ha agito insieme ai funzionari del dipartimento forestale dello stato del Maharashtra, dopo che un contadino del villaggio di Alkuti aveva trovato il leopardo, che si sforzava per tenere la testa sopra l'acqua, sul fondo del pozzo.I funzionari del dipartimento forestale hanno buttato una cassa di metallo nel pozzo, prima dell'arrivo della Wildlife SOS, in modo che il leopardo non rischiasse di annegare mentre veniva elaborato un piano di salvataggio.Il personale di Wildlife SOS è arrivato sul posto e ha buttato una gabbia-trappola nel pozzo. Il leopardo, che, secondo le stime, ha circa 7 anni, è saltato nella gabbia ed è stato sollevato dal pozzo.

