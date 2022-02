https://it.sputniknews.com/20220224/incendio-nella-raffineria-api-di-falconara-alta-colonna-di-fumo-nero---foto-video-15294801.html

Incendio nella raffineria Api di Falconara: alta colonna di fumo nero - Foto, Video

Incendio nella raffineria Api di Falconara: alta colonna di fumo nero - Foto, Video

Le fiamme sono divampate da una pompa carica dell'impianto di Cracking termico, il rogo è sotto controllo. Nessun ferito. 24.02.2022, Sputnik Italia

Una densa colonna di fumo nero si è sollevata per decine di metri dalla raffineria Api di Falconara Marittima (Ancona). Il rogo è divampato verso le 11.30 di stamane, giovedì 24 febbraio, all'interno del sito. Non si registrano feriti. Le fiamme sono scaturite dalla pompa di carica dell'impianto di Cracking termico. L'incendio è stato classificato di categoria 1 e ha fatto scattare la fase di preallarme. "L'azienda ha informato che l'incendio è stato domato. Chiederemo assolutamente risposte sull'accaduto", ha fatto sapere il sindaco Stefania Signorini.Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, si sono recati 118, polizia e carabinieri per tutte le verifiche e gli accertamenti del caso. Gli addetti dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (Arpam), erano già sul sito per un sopralluogo quando si sono propagate le fiamme.

