I prezzi dei futures sul gas in Europa aumentano del 35%

I prezzi dei futures di marzo sul gas in Europa, all'apertura delle contrattazioni, sono cresciuti fino a 1.400 dollari per mille metri cubi, secondo i dati... 24.02.2022, Sputnik Italia

Il prezzo di apertura è stato di quasi 1.170 dollari e, in pochi istanti, le quotazioni sono balzate a 1.389,7, il che, secondo i dati di borsa, è del 35% superiore al prezzo di chiusura del giorno prima: 1.038,6 dollari.Il mercato è in preda alla febbre, sullo sfondo dell'inizio dell'operazione militare russa nel Donbass, annunciata stamane, giovedì 24 febbraio, da Vladimir Putin, che ha sottolineato come i piani di Mosca non includano l'occupazione dell'Ucraina, ma solo la sua smilitarizzazione e denazificazione.Il ministero della Difesa russo ha sottolineato che non verranno inflitti attacchi a obiettivi civili sul territorio dell'Ucraina, ma solo a infrastrutture militari, e che nulla minaccia la popolazione civile.

