Germania: il lancio del Nord Stream 2 sarà impossibile a breve-medio termine

Il ministro dell'Economia tedesco, Robert Habeck, ha dichiarato che il lancio del gasdotto Nord Stream 2 sarà impossibile a breve-medio termine.A parte, Habeck ha chiarito che la Germania avrebbe acquistato gas da altri paesi in seguito alla mossa della Russia di lanciare un'operazione speciale in Ucraina.L'annuncio arriva dopo che Der Spiegel aveva riferito martedì che il ministero tedesco dell'Economia e dell'Energia aveva interrotto il processo di certificazione per il Nord Stream 2.A questo ha fatto seguito il cancelliere tedesco Olaf Scholz, che ha affermato di aver contattato l'autorità di regolamentazione del paese, la Federal Grid Agency, per un "passaggio necessario" al fine di sospendere la certificazione del Nord Stream 2.Scholz ha parlato dopo che la Federal Grid Agency aveva detto a Sputnik che il processo di certificazione per il Nord Stream 2 "sarà sospeso" fino a quando il regolatore "non verificherà la completezza dei documenti della controllata"."Al momento, non possiamo prevedere quando la procedura [per la certificazione] potrà essere ripresa", ha affermato un portavoce della Federal Grid Agency, alla domanda su quale sia la fase del processo di certificazione precedentemente sospeso e se i piani dell'autorità di regolamentazione cambieranno dopo il riconoscimento dell'indipendenza da parte della Russia, lunedì, delle Repubbliche Popolari di Donetsk e Lugansk".I media hanno, nel frattempo, affermato che la messa in servizio del Nord Stream 2 senza certificazione è teoricamente possibile, con una multa fino a un milione di euro.Certificazione del Nord Stream 2 sospesaAlla fine di gennaio, Nord Stream 2 AG, l'operatore svizzero del gasdotto, ha annunciato di aver costituito una filiale tedesca da aggiungere al processo di approvazione del progetto del gasdotto da parte dell'autorità di regolamentazione tedesca.L'agenzia ha inoltre richiesto che Nord Stream 2 AG costituisse una filiale indipendente in Germania, organizzata e soggetta al diritto tedesco.Il già completato gasdotto Nord Stream 2 è in grado di trasportare fino a 1,9 trilioni di piedi cubi (55 miliardi di metri cubi) di gas all'anno dalla Russia all'Europa sul fondo del Mar Baltico.

