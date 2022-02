https://it.sputniknews.com/20220224/gas-i-prezzi-in-europa-salgono-del-40-15293583.html

Gas, i prezzi in Europa salgono del 40%

I prezzi dei futures di marzo sul gas, al momento, stanno registrando una crescita di circa il 40% e si stanno avvicinando ai 1.450 dollari per mille metri... 24.02.2022

Il valore del gas su ICE Futures è cresciuto di quasi il 40% negli ultimi minuti, attestandosi a quota 1.450 dollari. Poco prima il prezzo aveva superato di poco i 1.500 dollari per mille metri cubi, mentre il prezzo massimo delle contrattazioni odierne è di 1.501,9 dollari.I prezzi del gas sono aumentati considerevolmente negli ultimi giorni, a causa delle tensioni nella politica internazionale. Se lunedì il prezzo di regolamento era di quasi 850 dollari, mercoledì si avvicinava ai 1.050 per mille metri cubi, aumentando del 22,5% in due giorni.Giovedì mattina, il presidente Putin ha autorizzato un'operazione speciale, dopo che la DPR e la LPR hanno chiesto a Mosca assistenza militare per difendersi dall'aggressione ucraina. Il capo di stato russo ha affermato che l'operazione è di natura preventiva e che Mosca intende solo proteggere la popolazione delle due repubbliche e non occupare l'Ucraina.Il ministero della Difesa russo ha dichiarato che le armi di precisione utilizzate stanno neutralizzando le infrastrutture militari ucraine, comprese le basi aeree e le difese aeree, osservando, inoltre, che le città ucraine non sono prese di mira e che sono solo le strutture militari ad essere neutralizzate.

