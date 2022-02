https://it.sputniknews.com/20220224/galli-riaprire-va-bene-ma-i-partiti-sbagliano-a-far-credere-che-sia-tutto-finito-15284312.html

Galli: “Riaprire va bene, ma i partiti sbagliano a far credere che sia tutto finito”

Galli: “Riaprire va bene, ma i partiti sbagliano a far credere che sia tutto finito”

Non bisogna tralasciare la campagna vaccinale e proseguire con il green pass, secondo l’infettivologo, che critica le posizioni della Lega, che “strizza... 24.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-24T12:08+0100

2022-02-24T12:08+0100

2022-02-24T12:08+0100

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0d/10408484_0:0:1191:670_1920x0_80_0_0_de675482ae1147405b2c1144d1e9b4a2.jpg

La decisione di non rinnovare lo stato d'emergenza, in scadenza al 31 marzo, è “giustificata”, ma non lo è “dare la sensazione che la pandemia sia esaurita”. Dice a La Stampa l’infettivologo Massimo Galli, parlando delle posizioni di molti partiti anche nella maggioranza.L’ex primario dell’ospedale Sacco e professore ordinario all’Università Statale di Milano, parla di “riaperture sacrosante”, ma “la politica non accompagna il processo come dovrebbe, dando la sensazione che la pandemia sia finita ancora una volta, quando non lo è, e strizzando l’occhio a chi non si è vaccinato o non intende coprire i propri figli”.Via le restrizioni per coprire altri problemiPer Galli, molti politici italiani ed europei “ostentano posizioni ultraottimiste per far dimenticare la crisi ucraina, il crescere delle bollette e la discesa delle Borse”.Ma dire che l’emergenza sia finita “mi pare come minimo un azzardo, oltre che un insulto a tutti quelli che lavorano per risolvere questi problemi”.Non mollare sulle vaccinazioniPer l’infettivologo, il punto chiave è “non mollare il colpo sulla vaccinazione”, perché “sarebbe un errore madornale, impedirebbe di mettere in sicurezza tutta la popolazione non sapendo cosa ci potrebbe capitare il prossimo autunno”.Anzi, il governo deve spingere sulle immunizzazioni e non deve eliminare il green pass e le mascherine al chiuso. “Altrimenti il rischio è di ripetere tra otto mesi il caos degli ospedali e il rinvio degli interventi d’urgenza, quando ancora dovremo smaltire quelli pregressi. Sarebbe un disastro”.

https://it.sputniknews.com/20220223/draghi-il-governo-non-proroghera-lo-stato-di-emergenza-oltre-il-31-marzo-15278406.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

coronavirus in italia