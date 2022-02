https://it.sputniknews.com/20220224/erdogan-spiega-in-quale-situazione-la-turchia-e-pronta-usare-gli-s-400-russi-15275070.html

Erdogan: "Se ci attaccano con un missile useremo gli S-400 russi"

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan nota i tentativi di crear polemica sull'acquisizione da parte della Turchia degli S-400 russi e ha sottolineato che i... 24.02.2022, Sputnik Italia

Russia e Turchia hanno firmato un contratto per la fornitura di quattro battaglioni di sistemi di difesa aerea S-400 del valore di circa 2,2 miliardi di euro nel 2017 e le consegne alla Turchia sono state effettuate nell'estate e nell'autunno del 2019. Il contratto includeva un'opzione per l'acquisto di ulteriori sistemi e, a fine agosto 2021, Erdogan ha affermato di non avere dubbi sull'acquisto del secondo reggimento di S-400 dalla Russia.A suo avviso, "in particolare, la crisi russo-ucraina conferma la necessità di queste armi"."Abbiamo ripetutamente sottolineato, a tutti i livelli, che l'S-400 è un sistema di armamento difensivo e che l'acquisizione di questo sistema non è una scelta, ma una necessità. Anche il nostro ministro della Difesa nazionale ha detto a tutti, in modo chiaro e trasparente, che se non si presenta un attacco o una minaccia, questo è un sistema che non danneggia nessuno. La nostra priorità è la sicurezza del nostro Paese, 84 milioni di persone", ha affermato il presidente turco.

