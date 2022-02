https://it.sputniknews.com/20220224/energia-per-utilitalia-accelerare-sulle-rinnovabili-per-combattere-il-caro-bollette-15294363.html

Energia: per Utilitalia, accelerare sulle rinnovabili per combattere il caro bollette

Energia: per Utilitalia, accelerare sulle rinnovabili per combattere il caro bollette

Utilitalia nel corso della X edizione del Top utility award, organizzato da Althesys, lancia la sua proposta in tema di energia. 24.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-24T18:37+0100

2022-02-24T18:37+0100

2022-02-24T18:37+0100

italia

energie rinnovabili

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/98/78/987809_0:242:2781:1806_1920x0_80_0_0_3ed4131f56980c1829cdb2ea8322c1b6.jpg

Utilitalia, la Federazione delle imprese idriche, ambientali ed energetiche, nel corso della X edizione del Top utility award, organizzato da Althesys, lancia la sua proposta in tema di energia: porre in essere patti territoriali fra le imprese e gli Enti Locali al fine di accelerare gli investimenti sul fronte delle energie rinnovabili.Secondo Utilitalia sarebbe opportuno sul breve e medio periodo lavorare a patti territoriali che possano coinvolgere le imprese e gli Enti Locali, questo al fine di poter dare una significativa accelerata sul fronte delle energie rinnovabili.Cosa che, a detta del direttore generale di Utilitalia non sta avvenendo in quanto: "le prime mosse del Governo sono invece andate nella direzione sbagliata: è il caso dell'articolo 16 del Decreto Sostegni Ter, che finisce per colpire proprio il settore delle rinnovabili".

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, energie rinnovabili