ENAC: UE dispone il divieto di sorvolo dello spazio aereo dell'Ucraina

Alla luce della situazione in Ucraina, le autorità europee hanno disposto il divieto di sorvolo dello spazio aereo del Paese, nonché dei suoi territori... 24.02.2022, Sputnik Italia

Le compagnie aeree italiane, in particolare ITA Airways (ex Alitalia), non operano voli per l'Ucraina né per la Russia e molte altre rotte sono sospese a causa della pandemia COVID-19.Giovedì mattina, il presidente Putin ha autorizzato un'operazione speciale, dopo che la DPR e la LPR hanno chiesto a Mosca assistenza militare per difendersi dall'aggressione ucraina. Il capo di stato russo ha affermato che l'operazione è di natura preventiva e che Mosca intende solo proteggere la popolazione delle due repubbliche e non occupare l'Ucraina.Il ministero della Difesa russo ha dichiarato che le armi di precisione utilizzate stanno neutralizzando le infrastrutture militari ucraine, comprese le basi aeree e le difese aeree, osservando, inoltre, che le città ucraine non sono prese di mira e che sono solo le strutture militari ad essere neutralizzate.

