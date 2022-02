https://it.sputniknews.com/20220224/due-navi-civili-russe-colpite-da-un-attacco-missilistico-ucraino-nel-mar-dazov-un-ferito-grave-15288931.html

Due navi civili russe colpite da un attacco missilistico ucraino nel Mar d'Azov, un ferito grave

L'escalation avviene tra i continui attacchi dell'esercito ucraino alle posizioni della DPR e della LPR e in seguito all'avvio di un'operazione speciale russa... 24.02.2022, Sputnik Italia

Il servizio di frontiera russo nella regione di Kuban, ha dichiarato che due navi civili battenti bandiera russa sono state colpite da attacchi missilistici ucraini nel Mar d'Azov.L'attacco missilistico ha danneggiato la nave mercantile SGV-FLOT accendendo incendi a bordo ed, inoltre, un membro del suo equipaggio ha riportato ferite gravi, gli incendi sono stati spenti dall'equipaggio ed entrambe le navi stanno continuando il loro viaggio, ha infine riferito il servizio di frontiera.L'Agenzia federale russa per i trasporti marittimi e fluviali ha annunciato che tutti i movimenti di navi civili nel Mar d'Azov sono sospesi a partire dal 24 febbraio fino a nuovo avviso. L'agenzia ha osservato che la navigazione nello stretto di Kerch, che separa la terraferma russa dalla Crimea, continua.L'incidente si svolge tra gli attacchi dei militari ucraini alle posizioni delle Repubbliche Popolari di Donetsk e Lugansk (DPR e LPR), che durano da oltre una settimana. Rispondendo alla richiesta delle repubbliche del Donbass, la mattina del 24 febbraio il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato l'inizio di un'operazione speciale delle forze armate russe per proteggere la DPR e la LPR, nonché per "smilitarizzare e denazificare" l'Ucraina.I vertici degli Stati membri della Nato hanno condannato il lancio dell'operazione, accusando Mosca di "invadere" l'Ucraina e promettendo di colpirla con dure sanzioni. L'Occidente ha già posto in essere nuove sanzioni contro la Russia, a seguito della decisione del 21 febbraio di riconoscere la DPR e la LPR come nazioni indipendenti.

