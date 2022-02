https://it.sputniknews.com/20220224/dpr-proseguiamo-loffensiva-con-le-nostre-forze-non-sono-presenti-militari-russi-nella-repubblica-15290863.html

DPR: proseguiamo l'offensiva con le nostre forze, non sono presenti militari russi nella Repubblica

DPR: proseguiamo l'offensiva con le nostre forze, non sono presenti militari russi nella Repubblica

Il portavoce della Milizia Popolare della Repubblica Popolare di Donetsk, Eduard Basurin, ha dichiarato che l'offensiva prosegue con le proprie forze. 24.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-24T13:33+0100

2022-02-24T13:33+0100

2022-02-24T14:13+0100

mondo

difesa

donbass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/15290817_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a006dcbd14fd6a5724ff0c6dba9ecf64.jpg

Basurin ha affermato che sul territorio della Repubblica non sono presenti militari russi e che l'offensiva viene portata avanti dalle forze della milizia popolare.Il portavoce ha aggiunto che l'offensiva nella regione di Donetsk prosegue secondo i piani.Giovedì mattina, il presidente Putin ha autorizzato un'operazione speciale, dopo che la DPR e la LPR hanno chiesto a Mosca assistenza militare per difendersi dall'aggressione ucraina. Il capo di stato russo ha affermato, nel suo discorso alla nazione, che le circostanze "richiedono un'azione decisa e immediata da parte nostra, le repubbliche popolari del Donbass si sono rivolte alla Russia con una richiesta di aiuto".Il presidente Putin ha sottolineato che l'operazione mira a fermare gli otto anni di spargimento di sangue nel Donbass perpetrati dal regime di Kiev e ha osservato che gli obiettivi dell'operazione sono la smilitarizzazione e la denazificazione dell'Ucraina.Successivamente, il ministero della Difesa russo ha dichiarato che le armi di precisione utilizzate stanno neutralizzando le infrastrutture militari ucraine, comprese le basi aeree e le difese aeree, osservando, inoltre, che le città ucraine non sono prese di mira e che sono solo le strutture militari ad essere neutralizzate.Circa due ore dopo, il ministero della Difesa ha aggiunto che le guardie di frontiera ucraine "non pongono alcuna resistenza", i sistemi di difesa aerea ucraini sono stati messi fuori servizio e l'infrastruttura militare delle basi aeree militari sono state neutralizzate. Le informazioni dei media stranieri sull'aereo russo presumibilmente abbattuto in Ucraina sono state smentite dal dicastero militare.

donbass

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, difesa, donbass