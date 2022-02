https://it.sputniknews.com/20220224/cybercrime-boom-di-attacchi-hacker-nel-2021--15294085.html

Si espande in Italia il fenomeno del cybercrimine nel 2021 con una netta crescita di attacchi, incidenti e violazioni della privacy, che hanno raggiunto un picco ad ottobre-novembre. E' quanto emerge dal rapporto 2021 dell'Osservatorio Cybersecurity di Exprivia sulle minacce informatiche. Lo studio evidenzia 1.356 segnalazioni di crimini informatici in tutto l'anno. Quasi un terzo è relativo al periodo ottobre-dicembre con 454 episodi segnalati, in aumento del 66% sul trimestre precedente e quasi il doppio rispetto agli ultimi tre mesi del 2020. Gli autori dello studio ritengono esaurito l'effetto pandemia esploso nel 2020, quando gli hacker utilizzavano per i loro attacchi tematiche legate al Covid-19. Nel 2021 il banking e tutto ciò che ruota attorno torna ad essere la causa prevalente degli attacchi informatici, spiegano gli esperti di Exprivia, società impegnata nel diffondere la cultura della sicurezza informatica. Nel report sono state prese in considerazione 111 fonti pubbliche. Il settore più vulnerabile è quello della Finance che passa da 81 a ben 428 casi. Seguono i comparti software e hardware che includono piattaforme cloud, per videoconferenze, per la Dad, che hanno avuto un aumento di casi da 26 a 388.La pubblica amministrazione registra un aumento più contenuto, passando da 91 a 120 casi nell'intero anno. Il 63% dei fenomeni riguarda il furto di dati, mentre il danno economico il 21% del totale. Al primo posto delle tecniche più utilizzate dai cybercriminali c'è ancora il phishing-social engineering con 627 casi (il 46% di tutti gli eventi registrati nel 2021). Cresce infine nell'ultimo trimestre 2021 il trend legato ai cosiddetti Brute forze, cioè il tentativo di rubare le password provando le possibili combinazioni.

