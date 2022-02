https://it.sputniknews.com/20220224/crisi-ucraina-la-mappa--15292485.html

Crisi ucraina: la mappa

Crisi ucraina: la mappa

Il ministero della Difesa russo ha dichiarato che le truppe delle Repubbliche Popolari di Donetsk e Lugansk hanno lanciato un contrattacco contro le forze... 24.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-24T14:24+0100

2022-02-24T14:24+0100

2022-02-24T14:30+0100

multimedia

foto

russia

vladimir putin

ucraina

repubblica popolare di donetsk

repubblica popolare di lugansk

donbass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/images/sharing/article/ita/15292485.jpg?1645709447

Il portavoce del Ministero della Difesa, il maggiore generale Igor Konashenkov, ha affermato che: “Al momento, [le truppe della DPR e LPR] hanno lanciato una controffensiva, con il supporto delle forze armate russe. È stata sfondata la prima linea di difesa dell'esercito ucraino".Il servizio stampa del ministero della Difesa ha spiegato che al momento vengono messe fuori servizio le infrastrutture militari ucraine.In particolare, osserva il ministero, vengono colpiti i siti della difesa aerea, aeroporti militari e l'aeronautica delle Forze armate dell'Ucraina.Non ci sono minacce per la popolazione civile, ha assicurato il ministero della Difesa russo.Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato, in un discorso televisivo di giovedì mattina, che le forze russe non hanno in programma di occupare l'Ucraina. Tuttavia, la Russia si difenderà, se sarà l'unica opzione a disposizione, ha osservato il presidente.

russia

ucraina

donbass

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

multimedia, foto, russia, vladimir putin, ucraina, repubblica popolare di donetsk, repubblica popolare di lugansk, donbass, инфографика