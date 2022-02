https://it.sputniknews.com/20220224/cremlino-la-russia-ha-lanciato-loperazione-con-lobiettivo-di-liberare-lucraina-dai-nazisti-15289292.html

Cremlino: la Russia ha lanciato l'operazione con l'obiettivo di liberare l'Ucraina dai nazisti

Cremlino: la Russia ha lanciato l'operazione con l'obiettivo di liberare l'Ucraina dai nazisti

L'obiettivo dell'operazione speciale della Federazione Russa è la denazificazione dell'Ucraina, il risultato ideale sarebbe ripulire il Paese dai nazisti, ha... 24.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-24T12:37+0100

2022-02-24T12:37+0100

2022-02-24T12:37+0100

mondo

politica

difesa

russia

ucraina

vladimir putin

vladimir zelensky

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/853/21/8532162_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_1952fc0f3deaa5400c03aa2dc32035b4.jpg

Peskov non ha specificato se il presidente ucraino Vladimir Zelensky sia considerato come "persona con sentimenti nazisti".Il presidente russo Vladimir Putin ha in programma una conversazione telefonica internazionale e molti incontri non pubblici giovedì sera, ha aggiunto Peskov.Giovedì, il presidente Putin ha ordinato un'operazione speciale, dopo che la DPR e la LPR hanno chiesto a Mosca assistenza militare per difendersi dall'aggressione ucraina. Il capo di stato russo ha affermato che l'operazione è di natura preventiva e che Mosca intende solo proteggere la popolazione delle due repubbliche e non occupare l'Ucraina.

russia

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, politica, difesa, russia, ucraina, vladimir putin, vladimir zelensky