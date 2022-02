https://it.sputniknews.com/20220224/combattimenti-in-corso-nella-repubblica-popolare-di-donetsk-lungo-lintera-linea-di-contatto-15282387.html

Combattimenti in corso nella Repubblica Popolare di Donetsk lungo l'intera linea di contatto

Nella Repubblica popolare di Donetsk sono in corso combattimenti lungo l'intera linea di contatto, ha affermato il rappresentante ufficiale della Milizia... 24.02.2022, Sputnik Italia

mondo

ucraina

Nelle ultime settimane la situazione nel Donbass è peggiorata: Kiev ha concentrato la maggior parte dell'esercito sulla linea di contatto e spara regolarmente contro le milizie, utilizzando equipaggiamenti proibiti. A causa della minaccia d'invasione da parte ucraina, la DPR e la LPR hanno iniziato l'evacuazione di donne, bambini e anziani nelle regioni russe. È altresì stata annunciata la mobilitazione generale. In questa situazione, il 19 febbraio, i leader delle autoproclamate repubbliche si sono rivolti alla Russia con la richiesta di riconoscere la loro indipendenza.Il 21 febbraio il presidente Vladimir Putin ha dichiarato, in un discorso televisivo, di ritenere necessario riconoscere immediatamente la sovranità della LPR e DPR e ha firmato i relativi decreti. Il capo di Stato ha incaricato le forze armate di garantire il mantenimento della pace nelle repubbliche. Come ha spiegato il presidente, ha preso una decisione del genere, poiché chi ha intrapreso la strada dello spargimento di sangue, della violenza e dell'illegalità non riconosce nessun'altra soluzione al conflitto nel Donbass, se non quella militare.Giovedì notte, le autorità della DPR e della LPR si sono rivolte alla Russia per assistenza militare, al fine di proteggersi dall'aggressione ucraina.

