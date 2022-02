https://it.sputniknews.com/20220224/calenda-smentisce-se-stesso-mai-con-i-grillini-e-poi-vota-la-raggi-15291145.html

Calenda smentisce sé stesso: “Mai con i grillini” e poi vota la Raggi

Alla guida della commissione capitolina per la candidatura di Roma all’Expo 2030. L’ex ministro si difende: “Una prassi”. Italia viva si era rifiutata di... 24.02.2022, Sputnik Italia

Carlo Calenda, leader di Azione, che da anni professa la lotta al Movimento 5 Stelle, che ha recentemente chiesto al Pd di sganciarsi dall’alleanza con i grillini e che durante la campagna elettorale per il Campidoglio ha più volte criticato Virginia Raggi, ha smentito sé stesso.Meglio, come ricostruisce il Giornale, il consigliere del suo partito ha votato a favore della nomina dell'ex sindaco pentastellato alla guida della commissione speciale per Expo 2030, venendo meno, di fatto, all’impostazione di base della politica di alleanze di Azione.Diversa la posizione di Italia viva: i due consiglieri avevano dichiarato che avrebbero votato contro e, scrive il Giornale, sono sono stati sostituiti in corso d'opera.La lunga storia di attacchiCalenda, pochi giorni fa, al congresso di Azione, era tornato a criticare il M5S, chiedendosi come avessero fatto gli italiani a votare per i grillini.Ma soltanto poche ore dopo era arrivata l’elezione della Raggi.Contro l’ex sindaco, Calenda si era lanciato anche nel 2018, quando aveva definito l’amministrazione grillina della Capitale con il termine “immobilismo”.Con un’incapacità in termini realizzativi.

