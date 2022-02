https://it.sputniknews.com/20220224/blocchi-tir-preziosi-food-di-melfi-ferma-la-produzione-di-snack-e-patatine-15291507.html

Blocchi Tir, Preziosi food di Melfi ferma la produzione di snack e patatine

I blocchi degli autotrasportatori nelle autostrade del sud Italia aggravano una situazione di crisi dovuta al caro energia, spiega l'azienda in una nota. 24.02.2022, Sputnik Italia

Preziosi food di Melfi ha annunciato lo stop della produzione di snack e patatine con il marchio Salati preziosi, dovuto ai blocchi degli autotrasportatori da giorni in protesta contro gli aumenti del costo del carburante.Lo sciopero dei Tir è in corso da lunedì contro l'aumento del carburante dovuto ai rincari dell'energia e delle materie prime, che pesano su aziende e famiglie italiane."Anche la 'Preziosi Food' sta facendo i conti con questa crisi senza precedenti. Crisi aggravata, ora, dalle manifestazioni e blocchi spontanei dei trasportatori", scrive l'azienda in una nota.L'amministratore delegato Lorenzo Caporaletti "ha annunciato oggi il blocco della produzione visto l'aggravarsi della situazione e l'impossibilità di approvvigionamento delle materie prime e delle spedizioni dei prodotti ai clienti e distributori".È ancora incerta la durata della sospensione. La società comunica di aver informato i propri clienti della sopravvenuta impossibilità di far fronte agli ordinativi in questi giorni, auspicando che la situazione possa risolversi quanto prima."L'azienda ha confermato che i blocchi della viabilità causeranno dei danni economici significativi per la mancata produzione e vendite e auspica che il governo, a tutti i livelli, possa aiutare a risolvere almeno parzialmente le problematiche esistenti del settore autotrasporto senza gravare sui conti economici dell'industria, già provati dagli aumenti delle materie prime", conclude la nota.

